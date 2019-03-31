Ксения Собчак и Ольга Бузова стали самыми популярными женщинами России
Бывшие коллеги по съемочной площадке скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак и Ольга Бузова попали в ТОП-50 медиарейтинга известных российских женщин.
Сообщается, что лидерами рейтинга оказались бывший кандидат на пост президента России, а также новоявленная исполнительница, которая продолжает покорять музыкальный Олимп.
Несколько часов назад в интернете был обнародован ТОП-50 самых популярных женщин Российской Федерации. В рейтинге представлены те личности, которые чаще всего упоминаются российскими журналистами. Каким же удивлением для интернет-пользователей стало узнать, что Собчак «превзошла» Бузову по знаменитости.
Выяснилось, что второе место досталось супруге известного российского актера Максима Виторгана, а вот поющей телеведущей придется довольствоваться лишь третьим местом.
За период с марта 2018 года по март текущего года Ксению Собчак процитировали в различных изданиях, а также на радиостанциях и телевидении больше 135 тысяч раз, а вот Ольгу Бузову вспомнили лишь 118 тысяч раз. Новоиспеченная певица отстает от эпатажной тележурналистки всего на 18 тысяч, что удивило преданных поклонников артистки.
К слову, в ТОП-50 медиарейтинга не вошла Ксения Бородина, что может расстроить ведущую реалити-шоу «Дом-2», а вот участница телепроекта «Холостяк» Дарья Клюкина заняла в списке 46 позицию.
Сообщается, что лидерами рейтинга оказались бывший кандидат на пост президента России, а также новоявленная исполнительница, которая продолжает покорять музыкальный Олимп.
Несколько часов назад в интернете был обнародован ТОП-50 самых популярных женщин Российской Федерации. В рейтинге представлены те личности, которые чаще всего упоминаются российскими журналистами. Каким же удивлением для интернет-пользователей стало узнать, что Собчак «превзошла» Бузову по знаменитости.
Выяснилось, что второе место досталось супруге известного российского актера Максима Виторгана, а вот поющей телеведущей придется довольствоваться лишь третьим местом.
За период с марта 2018 года по март текущего года Ксению Собчак процитировали в различных изданиях, а также на радиостанциях и телевидении больше 135 тысяч раз, а вот Ольгу Бузову вспомнили лишь 118 тысяч раз. Новоиспеченная певица отстает от эпатажной тележурналистки всего на 18 тысяч, что удивило преданных поклонников артистки.
К слову, в ТОП-50 медиарейтинга не вошла Ксения Бородина, что может расстроить ведущую реалити-шоу «Дом-2», а вот участница телепроекта «Холостяк» Дарья Клюкина заняла в списке 46 позицию.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:16