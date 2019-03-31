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Как разыграть коллег: Назван ТОП-10 технических шуток

Эксперты назвали шутки, иногда использующиеся пользователями смартфонов, ноутбуков или ПК для розыгрыша друзей и коллег. Специалисты составили ТОП-10 самых популярных шалостей, отметив, что некоторые из них довольно неприятные.
Как разыграть коллег: Назван ТОП-10 технических шуток

Можно изменить ориентацию экрана, перевернув его вверх ногами, поменять указатель мыши или сделать его гигантским. Эта простая шутка заставит «жертву» думать, что ее компьютер постоянно зависает. Неприятным для коллег розыгрышем могут оказаться «зловещие» дополнения автозамены. Данную шутку можно, связавшись с компьютером «жертвы», осуществить путем подмены обычного слова или пробела на опечатку или что-то другое. Удивить друга можно переключением раскладки клавиатуры на DVORAK, блокировкой сенсора мыши с помощью Post-it.

Среди технических шуток популярностью пользуется розыгрыш со снимком экрана домашнего ПК с добавлением поверх него эффекта треснувшего стекла. Повергнуть в шок пользователей компьютеров могут изменения настроек планировщика заданий для запуска случайных приложений или веб-страницы, непривычные системные звуки или эффектное звуковое сопровождение уведомлений и электронных писем.

Шутник может в качестве обоев на аппарате «жертвы» установить скриншот рабочего стола и переместить значки, подключить беспроводную мышь или клавиатуру и управлять компьютером издалека. Принимающий человек растеряется, когда курсор начнет двигаться сам по себе, станет самостоятельно запускать приложения и выводить странные сообщения на экране. Эксперты отмечают, что шутки хороши, лишь в меру, и лучше ими не злоупотреблять.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:37

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