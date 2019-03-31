Ольга Орлова просит Дмитрия Шепелева позволить родным Фриске общаться с внуком
Певица и ведущая Ольга Орлова просит Дмитрия Шепелева позволить родным покойной Жанны Фриске общаться с внуком. Сейчас мужчина всячески старается оградить сына Платона от любых контактов даже с бабушкой.
На днях гостьей в студии передачи «Секрет на миллион» стала Ольга Орлова, которая при жизни Жанны Фриске была её лучшей подругой, а также крёстной матерью для сына покойной. Знаменитость рассказала о наболевшей для родственников скончавшейся певицы теме общения с внуком.
Со слов Ольги Орловой, первые скандалы и недопонимание возникло между Дмитрием Шепелевым и родными Жанны Фриске сразу после её смерти. Тогда же ведущий и решил, что не позволит никому общаться с маленьким Платоном, даже родной бабушке, которая по решению суда всё же имеет право видеть мальчика раз в месяц.
Ведущая «Дома-2» не скрывает своего желания поддерживать и принимать хоть малейшее участие в воспитании сына покойной подруги, и даже призналась, что много раз писала Дмитрию Шепелеву, прося его позволить родным Жанны Фриске общаться с Платоном, но тот всё время игнорирует её.
На днях гостьей в студии передачи «Секрет на миллион» стала Ольга Орлова, которая при жизни Жанны Фриске была её лучшей подругой, а также крёстной матерью для сына покойной. Знаменитость рассказала о наболевшей для родственников скончавшейся певицы теме общения с внуком.
Со слов Ольги Орловой, первые скандалы и недопонимание возникло между Дмитрием Шепелевым и родными Жанны Фриске сразу после её смерти. Тогда же ведущий и решил, что не позволит никому общаться с маленьким Платоном, даже родной бабушке, которая по решению суда всё же имеет право видеть мальчика раз в месяц.
Ведущая «Дома-2» не скрывает своего желания поддерживать и принимать хоть малейшее участие в воспитании сына покойной подруги, и даже призналась, что много раз писала Дмитрию Шепелеву, прося его позволить родным Жанны Фриске общаться с Платоном, но тот всё время игнорирует её.