Самый сексуальный учитель России разделся догола в поддержку уволившейся коллеги из Барнаула

«Пора присоединиться к движению», - написал учитель Вячеслав Посох к фото, где он запечатлен с обнаженным торсом. Он подчеркнул, педагоги, как и обычные люди, имеют право на самовыражение и личные интересы за порогом школы. Мужчина раскритиковал общественность, затравившую его коллегу Татьяну Кувшинникову из-за снимков в спортивном купальнике. Учительница из Барнаула занимается зимним плаванием и кадр в купальнике был сделан на соревнованиях. На фото преподаватель русского языка и литературы позирует с медалью и грамотой. Некоторым фото показалось слишком откровенным и способным «развратить» представителей подрастающего поколения. Учительница не выдержала травли и, как заявляет администрация барнаульской школы, уволилась по собственному желанию.Коллега Кувшинниковой из Перми сам не раз подвергался критике из-за демонстрации своего обнаженного торса в социальных сетях. Посох поддержал акцию, проходящую под хештегом «учителятожелюди» и объявил, как и многие российские педагоги, «войну» «двойным стандартам».