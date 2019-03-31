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Самый сексуальный учитель России разделся догола в поддержку уволившейся коллеги из Барнаула

В Сети продолжается акция в поддержку учительницы из Барнаула, лишившейся работы из-за публикации якобы «слишком откровенных» фотографий. Российские педагоги стали массово делиться снимками в купальниках, разделся и самый сексуальный преподаватель английского языка из Перми.
Самый сексуальный учитель России разделся догола в поддержку уволившейся коллеги из Барнаула

«Пора присоединиться к движению», - написал учитель Вячеслав Посох к фото, где он запечатлен с обнаженным торсом. Он подчеркнул, педагоги, как и обычные люди, имеют право на самовыражение и личные интересы за порогом школы. Мужчина раскритиковал общественность, затравившую его коллегу Татьяну Кувшинникову из-за снимков в спортивном купальнике. Учительница из Барнаула занимается зимним плаванием и кадр в купальнике был сделан на соревнованиях. На фото преподаватель русского языка и литературы позирует с медалью и грамотой. Некоторым фото показалось слишком откровенным и способным «развратить» представителей подрастающего поколения. Учительница не выдержала травли и, как заявляет администрация барнаульской школы, уволилась по собственному желанию.
Самый сексуальный учитель России разделся догола в поддержку уволившейся коллеги из Барнаула

Коллега Кувшинниковой из Перми сам не раз подвергался критике из-за демонстрации своего обнаженного торса в социальных сетях. Посох поддержал акцию, проходящую под хештегом «учителятожелюди» и объявил, как и многие российские педагоги, «войну» «двойным стандартам».



 
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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:00

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