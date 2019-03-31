Международная космическая станция начала изучение космического излучения





Эксперимент состоит из трех этапов. Во-первых, будет создан и испытан матричный микродозиметр. Во-вторых, аппарат проведет измерения на МКС, куда его доставят после испытаний, а, в-третьих, станция проанализирует все собранные данные. Благодаря им авторы проекта планируют в лаборатории создать радиационные поля, чтоб в дальнейшем было легче проводить эксперименты.Ученые разработают способы определения чувствительности приборов к всплескам космического излучения. Известно, что радиационный фон на международной космической станции превышает земной приблизительно в 200 раз. Это свидетельствует о том, что человек может там находиться на протяжении около пяти лет без риска для здоровья.