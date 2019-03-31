В Украине в связи с выборами президента уже зафиксирован 151 случай нарушений





По имеющимся данным, украинская полиция к 11 часам утра приняла на рассмотрение 151 жалобу по факту фальсификации избирательных документов. Сейчас стражи порядка изучают имеющиеся материалы. Лидирует по этому показателю Донецкая и Киевская области. Меньше всего аналогичных случаев замечено в Черновицкой, Житомирской и Хмельницкой области. При этом в четырёх областях страны нарушений пока не обнаружено, речь идёт о Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Полтавской.Отмечается, в Николаевской области двое избирателей разорвали бланки в знак протеста. Один местный житель таким образом выразил свою гражданскую позицию, другой же испортил документ в знак протеста против медлительных действий избирательной комиссии.