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В Украине в связи с выборами президента уже зафиксирован 151 случай нарушений

В Украине сегодня проходят выборы президента страны. Как информируют официальные представители МВД, они уже рассматривают 151 случай нарушений на избирательных участках.
В Украине в связи с выборами президента уже зафиксирован 151 случай нарушений

По имеющимся данным, украинская полиция к 11 часам утра приняла на рассмотрение 151 жалобу по факту фальсификации избирательных документов. Сейчас стражи порядка изучают имеющиеся материалы. Лидирует по этому показателю Донецкая и Киевская области. Меньше всего аналогичных случаев замечено в Черновицкой, Житомирской и Хмельницкой области. При этом в четырёх областях страны нарушений пока не обнаружено, речь идёт о Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Полтавской.

Отмечается, в Николаевской области двое избирателей разорвали бланки в знак протеста. Один местный житель таким образом выразил свою гражданскую позицию, другой же испортил документ в знак протеста против медлительных действий избирательной комиссии.



 
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Политика
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:07

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