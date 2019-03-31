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В России разработали беспилотный аппарат-перехватчик

В России разработали беспилотный аппарат-перехватчик, предназначенный для атаки дронов врага. БПЛА разработали специалисты конструкторского московского студенческого бюро.
В России разработали беспилотный аппарат-перехватчик

Как сообщает новостное издание «Слово и Дело», аппарат-перехватчик создан по заданию руководства военно-космического концерна «Алмаз-Антей». Устройство с трёхметровым размахом крыла обладает весом в 23 килограмма. Управление аппаратом осуществляется через визор. БПЛА получил специальные телевизионные бортовые системы обнаружения, прицела, наведения. Его основой выступил карабин «Вепрь 12 Молот» с встроенным электронным спуском, а также магазином на 10 патронов. Выстрелы производятся в автоматическом режиме. Вражеские дроны предлагается атаковать с помощью стрельбы картечью.

Боевые возможности новинки способны улучшить изобретение Александра Кузнецова, который разработал эжекционную центрифугу. Она крепится на конце ствола, позволяя избежать отдачи во время стрельбы картечью, избавляя устройство от газов, рассеивания, шумов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:24

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