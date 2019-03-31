Смерть Юлии Началовой привлекла внимание к качеству работы пластических хирургов

В одном из своих интервью Юлия Началова признавалась в том, что ее состояние здоровья значительно ухудшилось после неудачной операции. По словам специалистов, такое случается часто и даже может закончиться летальным исходом. Нередко причина этому - погоня за низкими ценами, ведь качественные услуги и стоят соответственно.Чтоб не стать одной из жертв непрофессиональных пластических операций, эксперты рекомендуют не обращаться в клиники, где работа пластического хирурга стоит дешево, обязательно изучать отзывы и убеждаться в образовании и квалификации медиков, посмотрев дипломы.Клиентам, которые остались недовольны предоставленными услугами, правозащитники советуют обратиться в суд за возмещением. Если хирургическое вмешательство причинило вред здоровью, то это весомое основание для лишения возможности работать в медицинской сфере.