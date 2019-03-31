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Тина Канделаки в красном бикини прокатилась на велосипеде

Тина Канделаки обнародовала в личном Instagram-профиле пикантную фотографию, где она запечатлена в красном бикини на велосипеде. Поклонники обрадовались возможности полюбоваться прекрасной фигурой телеведущей.
Тина Канделаки в красном бикини прокатилась на велосипеде

Канделаки не раз отмечала, как ей трудно поддерживать форму из-за генетических особенностей, проявляющихся в стремительном наборе веса. 43-летней знаменитости приходится прилагать немало усилий, усердно заниматься спортом, чтобы тело постоянно находилось в тонусе.
Тина Канделаки в красном бикини прокатилась на велосипеде

Телеведущая, судя по фото, не отказалась от тренировок и находясь на отдыхе в солнечных Арабских Эмиратах. Канделаки решила совместить солнечные ванны со спортом и, облачившись в красный купальник, уселась на трехколесный велосипед. Поклонники, очарованные красотой телезвезды, одарили ее комплиментами, похвалив ее подтянутую фигуру, не утратившую женственности.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:54

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