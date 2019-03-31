В седьмом сезоне «Сватов» внучка Женя выйдет замуж





Сьёмки седьмого сезона «Сватов» начались в 2017 году. Однако вследствие поездок Добронравова в Крым в СБУ запретили ему въезд на территорию Украины. Поздней на съёмки сериала наложили запрет. Между тем, съемки постепенно продолжались в Белоруссии. По словам Добронравова, съёмки седьмого сезона уже вскоре будут полностью завершены, так как 27 марта киевский суд отменил запрет на сериал, разрешив актёру въезд на Украину. Федор Добронравов заявил, что не имеет понятия, почему попал в данные списки.Имеется информация, что в новом сезоне герои перенесутся в 19 столетие и станут помещиками. Также известно, что в новых сериях внучка Женя станет супругой англичанина Джека, знакомого по шестому сезону.