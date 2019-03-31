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Новенькая из "Дома-2" Анастасия Милославская решила задержаться на проекте, перебирая парней

Заработать дурную славу на проекте "Дом-2" проще, чем добрую.

Ведь заслужить доверие и уважение болельщиков и коллег - занятие не из лёгких, и под силу исключительно только принципиальным и честным ребятам.
Новенькая из "Дома-2" Анастасия Милославская решила задержаться на проекте, перебирая парней

Но с приходом на телестройку большая часть молодых людей быстро "переобувается" и делает всё, что и приводит к негативным последствиям, от которых отмыться уже нелегко.

Вот и новенькая Анастасия Милославская, которая ещё утром очень хотела строить отношения с Дмитрием Абрамовым, к вечеру поменяла собственные предпочтения, отвергнув симпатию меланхоличного парня.

После того, как претензии Милославской в адрес ленивого Димы касаемо отсутствия романтических сюрпризов и милых ухаживаний были проигнорированы самим Абрамовым, Анастасия не стала тратить силы на него и отправилась кочевать по мужской спальне.
Новенькая из "Дома-2" Анастасия Милославская решила задержаться на проекте, перебирая парней

Вот там-то Анастасия и нашла себе новую жертву в лице Евгения Ромашова, сонно разглядывающего экран ноутбука. Чтобы утвердиться в позициях на реалити-шоу, Настя, не стесняясь недавних чувств к Дмитрию, позволила Жене целовать её на глазах у миллионов "болельщиков".

Преданный Дима это вряд ли ей простит, да и Ромашов, скорее всего, не станет унижаться до такой степени, чтобы связать свои отношения с подобной женщиной, которая прыгает из одной мужской койки в другую.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:28

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