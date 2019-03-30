Николас Кейдж вступил брак в сильном алкогольном опьянении и намерен его аннулировать
Николас Кейдж женился в Лас-Вегасе на Эрике Койке, пожалев поздней об этом. Теперь актёр пытается аннулировать данный брак, заверяя, что он был в сильном алкогольном опьянении.
Кейдж 4 дня спустя после церемонии бракосочетания решил аннулировать его, отмечая, что в тот день он был очень пьян. Актер в соответствующих документах отметил, что они с новой супругой были не особо вменяемы, когда заключали брак. Звезда Голливуда надеется, что представители суда признают данную регистрацию в итоге недействительной. Имеется информация, что знаменитость таким образом хочет избавиться от своей новой жены, имеющей большие планы на Кейджа.
Этим делом в настоящее время занимаются адвокаты актера. По их словам, Койке предложила Николасу Кейджу жениться на ней. При этом он отреагировал на данное предложение очень импульсивно. В свою очередь девушка утаила свою «криминальную историю».
Кейдж 4 дня спустя после церемонии бракосочетания решил аннулировать его, отмечая, что в тот день он был очень пьян. Актер в соответствующих документах отметил, что они с новой супругой были не особо вменяемы, когда заключали брак. Звезда Голливуда надеется, что представители суда признают данную регистрацию в итоге недействительной. Имеется информация, что знаменитость таким образом хочет избавиться от своей новой жены, имеющей большие планы на Кейджа.
Этим делом в настоящее время занимаются адвокаты актера. По их словам, Койке предложила Николасу Кейджу жениться на ней. При этом он отреагировал на данное предложение очень импульсивно. В свою очередь девушка утаила свою «криминальную историю».
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30