АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Николас Кейдж вступил брак в сильном алкогольном опьянении и намерен его аннулировать

Николас Кейдж женился в Лас-Вегасе на Эрике Койке, пожалев поздней об этом. Теперь актёр пытается аннулировать данный брак, заверяя, что он был в сильном алкогольном опьянении.
Николас Кейдж вступил брак в сильном алкогольном опьянении и намерен его аннулировать

Кейдж 4 дня спустя после церемонии бракосочетания решил аннулировать его, отмечая, что в тот день он был очень пьян. Актер в соответствующих документах отметил, что они с новой супругой были не особо вменяемы, когда заключали брак. Звезда Голливуда надеется, что представители суда признают данную регистрацию в итоге недействительной. Имеется информация, что знаменитость таким образом хочет избавиться от своей новой жены, имеющей большие планы на Кейджа.
Николас Кейдж вступил брак в сильном алкогольном опьянении и намерен его аннулировать

Этим делом в настоящее время занимаются адвокаты актера. По их словам, Койке предложила Николасу Кейджу жениться на ней. При этом он отреагировал на данное предложение очень импульсивно. В свою очередь девушка утаила свою «криминальную историю».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская пожаловалась на
Медики выяснили, чем клубника полезна
Кита Флинта из группы "The Prodigy"
Юлия Ефременкова записала песню с Марго
«Мы не хотим, чтобы обе мамы были на
Новый южнокорейский бренд NeuWai удивил
Андрей Малахов рассказал о состоявшейся
Ученые: Жалобы детей на ЖКТ могут
Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 получил
Николас Кейдж вступил брак в сильном
Компания BMW разрабатывает новый
Новая девушка Романа Гриценко
Британские ученые: Свобода от
Большая часть имущества Сергея Шнурова
Смартфон Nokia X71 с чипсетом
Учёные рассказали о влиянии секса на
Селин Дион в свой 51-й день рождения
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг
Samsung Galaxy S10+ признан лучшим
В Португалии спортсменка смогла родить
О поддержке промышленности в сфере
Звезда «Дома-2» Яна Шевцова призналась
Ученые выяснили, как выглядели самые
Xiaomi представит спецверсию флагмана
Названы самые популярные на рынке
В окаменелостях обнаружены новые
Вера Брежнева в металлическом боди
Учёные: Частые посещения туалета ночью
«Просто ее нет в телевизоре, а надо
Компания Xiaomi 1 апреля должна
Просмотреть все новости