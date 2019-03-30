Источник: Nintendo готовит новые версии приставки Switch





Бюджетную конфигурацию приставки Switch, согласно слухам, невозможно будет подключить к телевизору. Портативная модель не получит съемные контроллеры Joy-Con и лишится поддержки виброотдачи. Примерная стоимость «урезанной» вариации приставки составит около $200-300.Вторая новинка с улучшенными возможностями ориентирована на заядлых геймеров. В Nintendo Switch-2019 ожидается наличие 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а также 4К OLED-дисплея, способного сделать приставку более энергоэффективной, нежели ее текущая версия. Эксперты предполагают, что мощный вариант Switch разработчики оценят примерно в $400.