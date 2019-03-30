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Источник: Nintendo готовит новые версии приставки Switch

Компания Nintendo, как утверждают источники, планирует выпустить две новые модификации приставки Switch. Одна из моделей станет «урезанным» вариантом игровой консоли актуальной генерации, а вторая - ее более мощной версией.
Источник: Nintendo готовит новые версии приставки Switch

Бюджетную конфигурацию приставки Switch, согласно слухам, невозможно будет подключить к телевизору. Портативная модель не получит съемные контроллеры Joy-Con и лишится поддержки виброотдачи. Примерная стоимость «урезанной» вариации приставки составит около $200-300.

Вторая новинка с улучшенными возможностями ориентирована на заядлых геймеров. В Nintendo Switch-2019 ожидается наличие 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а также 4К OLED-дисплея, способного сделать приставку более энергоэффективной, нежели ее текущая версия. Эксперты предполагают, что мощный вариант Switch разработчики оценят примерно в $400.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:07

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