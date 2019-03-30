Названы ведущие «Дома-2», которые были замечены в отношениях с участниками проекта
Скандально известное реалити-шоу «Дом-2» все знают как телепроект, который соединяет два сердца, мечтающие встретить свою вторую половинку.
Впрочем, бывает и так, что любовь возникает не только между участниками телестройки, но и между телеведущими и героями шоу.
Ксения Бородина (Оскар Каримов, Михаил Терехин)
Не секрет, что Бородина является одной из первых ведущих «Дома-2». Еще в далеком 2004 году Бородина вела реалити-шоу с эпатажной тележурналисткой Ксенией Собчак.
К слову, Бородина всегда нравилась не только мужчинам за Периметром, но и некоторым ребятам на проекте. Одним из первых осмелился заявить о своей симпатии Оскар Каримов, однако Ксения долгое время отказывалась обращать на парня внимание.
В итоге со временем упорство и настойчивость Каримова дали свои результаты. Ксения начала встречаться с Оскаром, но продлились эти отношения недолго. Влюбленные были слишком молоды и каждый из них думал о своем будущем, что и привело к разрыву отношений.
Спустя несколько лет на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» появился Михаил Терехин, которого Бородина заметила, как потом выяснилось, еще на кастинге. Мужчина не стал долго размениваться на других участниц и решил приударить за ведущей шоу. Ксения, не раздумывая, ответила взаимностью.
Только вот и этой связи не было суждено долго просуществовать. По словам Бородиной, она устала от постоянных скандалов, за которыми наблюдала в то время ее маленькая дочь Маруся, поэтому именно она поставила точку в этих отношениях.
Ольга Орлова (Егор Черкасов)
Нужно сказать, что решение руководства «Дома-2» назначить на пост новой ведущей бывшую солистку коллектива «Блестящие» удивило многих телезрителей, однако сейчас преданные поклонники шоу с удовольствием наблюдают за работой Ольги Орловой.
Летом 2018 года в Периметре появился новенький участник, который изначально проявлял симпатию девушкам, находящимся в то время на Сейшельских островах. Чуть позже Егор Черкасов понял, что ему безумно нравится Орлова и именно с ней он хочет быть.
Ольга в то время как раз уже была свободна, поэтому с удовольствием принимала ухаживания и ходила на свидания. Однако спустя несколько недель Орлова поняла, что Черкасов не является тем «единственным», с которым она сможет построить семью.
Ольга Бузова (Роман Гриценко)
Историю 30-летней ведущей реалити-шоу «Дом-2» и 23-летнего участника проекта знают все. Каждый телезритель телешоу сразу же заметил, что Роману Гриценко удалось завоевать сердце Ольги Бузовой, однако телезнаменитость до последнего отказывалась признавать это.
Несмотря на то, что Ольга и Роман не объявляли себя парой, все участники и поклонники «Дома-2» воспринимали героев реалити как двух молодых людей, которые влюблены друг в друга.
Нужно сказать, что поклонники телешоу очень расстроились, узнав, что Гриценко уходит за ворота, но не для того, чтобы вне Периметра строить отношения с Бузовой.
Юлия Ефременкова (Мондезир Свет-Амур)
Ефременкова и Свет-Амур начали встречаться не так давно. Оказывается, что Мондезиру сразу же понравилась ведущая «Острова любви», но он не мог долгое время собраться с мыслями, чтобы объявить об этом в открытую.
На сегодняшний день у влюбленных все хорошо и они уже даже начали обдумывать совместное будущее.
Впрочем, бывает и так, что любовь возникает не только между участниками телестройки, но и между телеведущими и героями шоу.
Ксения Бородина (Оскар Каримов, Михаил Терехин)
Не секрет, что Бородина является одной из первых ведущих «Дома-2». Еще в далеком 2004 году Бородина вела реалити-шоу с эпатажной тележурналисткой Ксенией Собчак.
К слову, Бородина всегда нравилась не только мужчинам за Периметром, но и некоторым ребятам на проекте. Одним из первых осмелился заявить о своей симпатии Оскар Каримов, однако Ксения долгое время отказывалась обращать на парня внимание.
В итоге со временем упорство и настойчивость Каримова дали свои результаты. Ксения начала встречаться с Оскаром, но продлились эти отношения недолго. Влюбленные были слишком молоды и каждый из них думал о своем будущем, что и привело к разрыву отношений.
Спустя несколько лет на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» появился Михаил Терехин, которого Бородина заметила, как потом выяснилось, еще на кастинге. Мужчина не стал долго размениваться на других участниц и решил приударить за ведущей шоу. Ксения, не раздумывая, ответила взаимностью.
Только вот и этой связи не было суждено долго просуществовать. По словам Бородиной, она устала от постоянных скандалов, за которыми наблюдала в то время ее маленькая дочь Маруся, поэтому именно она поставила точку в этих отношениях.
Ольга Орлова (Егор Черкасов)
Нужно сказать, что решение руководства «Дома-2» назначить на пост новой ведущей бывшую солистку коллектива «Блестящие» удивило многих телезрителей, однако сейчас преданные поклонники шоу с удовольствием наблюдают за работой Ольги Орловой.
Летом 2018 года в Периметре появился новенький участник, который изначально проявлял симпатию девушкам, находящимся в то время на Сейшельских островах. Чуть позже Егор Черкасов понял, что ему безумно нравится Орлова и именно с ней он хочет быть.
Ольга в то время как раз уже была свободна, поэтому с удовольствием принимала ухаживания и ходила на свидания. Однако спустя несколько недель Орлова поняла, что Черкасов не является тем «единственным», с которым она сможет построить семью.
Ольга Бузова (Роман Гриценко)
Историю 30-летней ведущей реалити-шоу «Дом-2» и 23-летнего участника проекта знают все. Каждый телезритель телешоу сразу же заметил, что Роману Гриценко удалось завоевать сердце Ольги Бузовой, однако телезнаменитость до последнего отказывалась признавать это.
Несмотря на то, что Ольга и Роман не объявляли себя парой, все участники и поклонники «Дома-2» воспринимали героев реалити как двух молодых людей, которые влюблены друг в друга.
Нужно сказать, что поклонники телешоу очень расстроились, узнав, что Гриценко уходит за ворота, но не для того, чтобы вне Периметра строить отношения с Бузовой.
Юлия Ефременкова (Мондезир Свет-Амур)
Ефременкова и Свет-Амур начали встречаться не так давно. Оказывается, что Мондезиру сразу же понравилась ведущая «Острова любви», но он не мог долгое время собраться с мыслями, чтобы объявить об этом в открытую.
На сегодняшний день у влюбленных все хорошо и они уже даже начали обдумывать совместное будущее.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:36