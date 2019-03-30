Названы ведущие «Дома-2», которые были замечены в отношениях с участниками проекта





Впрочем, бывает и так, что любовь возникает не только между участниками телестройки, но и между телеведущими и героями шоу.Не секрет, что Бородина является одной из первых ведущих «Дома-2». Еще в далеком 2004 году Бородина вела реалити-шоу с эпатажной тележурналисткой Ксенией Собчак.К слову, Бородина всегда нравилась не только мужчинам за Периметром, но и некоторым ребятам на проекте. Одним из первых осмелился заявить о своей симпатии Оскар Каримов, однако Ксения долгое время отказывалась обращать на парня внимание.В итоге со временем упорство и настойчивость Каримова дали свои результаты. Ксения начала встречаться с Оскаром, но продлились эти отношения недолго. Влюбленные были слишком молоды и каждый из них думал о своем будущем, что и привело к разрыву отношений.Спустя несколько лет на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» появился Михаил Терехин, которого Бородина заметила, как потом выяснилось, еще на кастинге. Мужчина не стал долго размениваться на других участниц и решил приударить за ведущей шоу. Ксения, не раздумывая, ответила взаимностью.Только вот и этой связи не было суждено долго просуществовать. По словам Бородиной, она устала от постоянных скандалов, за которыми наблюдала в то время ее маленькая дочь Маруся, поэтому именно она поставила точку в этих отношениях.Нужно сказать, что решение руководства «Дома-2» назначить на пост новой ведущей бывшую солистку коллектива «Блестящие» удивило многих телезрителей, однако сейчас преданные поклонники шоу с удовольствием наблюдают за работой Ольги Орловой.Летом 2018 года в Периметре появился новенький участник, который изначально проявлял симпатию девушкам, находящимся в то время на Сейшельских островах. Чуть позже Егор Черкасов понял, что ему безумно нравится Орлова и именно с ней он хочет быть.Ольга в то время как раз уже была свободна, поэтому с удовольствием принимала ухаживания и ходила на свидания. Однако спустя несколько недель Орлова поняла, что Черкасов не является тем «единственным», с которым она сможет построить семью.Историю 30-летней ведущей реалити-шоу «Дом-2» и 23-летнего участника проекта знают все. Каждый телезритель телешоу сразу же заметил, что Роману Гриценко удалось завоевать сердце Ольги Бузовой, однако телезнаменитость до последнего отказывалась признавать это.Несмотря на то, что Ольга и Роман не объявляли себя парой, все участники и поклонники «Дома-2» воспринимали героев реалити как двух молодых людей, которые влюблены друг в друга.Нужно сказать, что поклонники телешоу очень расстроились, узнав, что Гриценко уходит за ворота, но не для того, чтобы вне Периметра строить отношения с Бузовой.Ефременкова и Свет-Амур начали встречаться не так давно. Оказывается, что Мондезиру сразу же понравилась ведущая «Острова любви», но он не мог долгое время собраться с мыслями, чтобы объявить об этом в открытую.На сегодняшний день у влюбленных все хорошо и они уже даже начали обдумывать совместное будущее.