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Названы ведущие «Дома-2», которые были замечены в отношениях с участниками проекта

Скандально известное реалити-шоу «Дом-2» все знают как телепроект, который соединяет два сердца, мечтающие встретить свою вторую половинку.
Названы ведущие «Дома-2», которые были замечены в отношениях с участниками проекта

Впрочем, бывает и так, что любовь возникает не только между участниками телестройки, но и между телеведущими и героями шоу.

Ксения Бородина (Оскар Каримов, Михаил Терехин)

Не секрет, что Бородина является одной из первых ведущих «Дома-2». Еще в далеком 2004 году Бородина вела реалити-шоу с эпатажной тележурналисткой Ксенией Собчак.
Названы ведущие «Дома-2», которые были замечены в отношениях с участниками проекта

К слову, Бородина всегда нравилась не только мужчинам за Периметром, но и некоторым ребятам на проекте. Одним из первых осмелился заявить о своей симпатии Оскар Каримов, однако Ксения долгое время отказывалась обращать на парня внимание.

В итоге со временем упорство и настойчивость Каримова дали свои результаты. Ксения начала встречаться с Оскаром, но продлились эти отношения недолго. Влюбленные были слишком молоды и каждый из них думал о своем будущем, что и привело к разрыву отношений.
Названы ведущие «Дома-2», которые были замечены в отношениях с участниками проекта

Спустя несколько лет на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» появился Михаил Терехин, которого Бородина заметила, как потом выяснилось, еще на кастинге. Мужчина не стал долго размениваться на других участниц и решил приударить за ведущей шоу. Ксения, не раздумывая, ответила взаимностью.

Только вот и этой связи не было суждено долго просуществовать. По словам Бородиной, она устала от постоянных скандалов, за которыми наблюдала в то время ее маленькая дочь Маруся, поэтому именно она поставила точку в этих отношениях.

Ольга Орлова (Егор Черкасов)
Названы ведущие «Дома-2», которые были замечены в отношениях с участниками проекта

Нужно сказать, что решение руководства «Дома-2» назначить на пост новой ведущей бывшую солистку коллектива «Блестящие» удивило многих телезрителей, однако сейчас преданные поклонники шоу с удовольствием наблюдают за работой Ольги Орловой.

Летом 2018 года в Периметре появился новенький участник, который изначально проявлял симпатию девушкам, находящимся в то время на Сейшельских островах. Чуть позже Егор Черкасов понял, что ему безумно нравится Орлова и именно с ней он хочет быть.
Названы ведущие «Дома-2», которые были замечены в отношениях с участниками проекта

Ольга в то время как раз уже была свободна, поэтому с удовольствием принимала ухаживания и ходила на свидания. Однако спустя несколько недель Орлова поняла, что Черкасов не является тем «единственным», с которым она сможет построить семью.

Ольга Бузова (Роман Гриценко)

Историю 30-летней ведущей реалити-шоу «Дом-2» и 23-летнего участника проекта знают все. Каждый телезритель телешоу сразу же заметил, что Роману Гриценко удалось завоевать сердце Ольги Бузовой, однако телезнаменитость до последнего отказывалась признавать это.
Названы ведущие «Дома-2», которые были замечены в отношениях с участниками проекта

Несмотря на то, что Ольга и Роман не объявляли себя парой, все участники и поклонники «Дома-2» воспринимали героев реалити как двух молодых людей, которые влюблены друг в друга.

Нужно сказать, что поклонники телешоу очень расстроились, узнав, что Гриценко уходит за ворота, но не для того, чтобы вне Периметра строить отношения с Бузовой.

Юлия Ефременкова (Мондезир Свет-Амур)
Названы ведущие «Дома-2», которые были замечены в отношениях с участниками проекта

Ефременкова и Свет-Амур начали встречаться не так давно. Оказывается, что Мондезиру сразу же понравилась ведущая «Острова любви», но он не мог долгое время собраться с мыслями, чтобы объявить об этом в открытую.

На сегодняшний день у влюбленных все хорошо и они уже даже начали обдумывать совместное будущее.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:36

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