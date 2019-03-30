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Hyundai Santa Fe и Subaru Forester названы лучшими среднеразмерными кроссоверами 2018 года в России

В рамках церемонии Гран-при «За рулем» определился лучший среднеразмерный кроссовер из числа новинок, представленных на рынке России в 2018 году. Лидерами, по мнению читателей журнала, стали модели Hyundai Santa Fe и Subaru Forester.
Hyundai Santa Fe и Subaru Forester названы лучшими среднеразмерными кроссоверами 2018 года в России

Общественность высоко оценила практичность и смелый дизайн южнокорейского кроссовера. Именно данная машина получила премию на церемонии Золотого Пегаса. Модель Forester с оппозитным двигателем, представленная японской компанией Subaru, набрала больше всего баллов за техническое оснащение.

Во многом уступил лидерам компактвэн Peugeot 5008, однако оказался на третьей позиции. Читатели «За рулем» оценили яркий экстерьер авто и его интерьер с брендовым i-cockpit. Замкнули рейтинг наилучших субкомпактных кроссоверов китайские машины: Geely Atlas, малоизвестная в РФ Zotye Coupa, а также Changan CS75.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:02

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