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Honda предложит новый хэтчбек Jazz только в гибридной версии

Компания Honda планирует на автосалоне в Токио осенью 2019 года представить хэтчбек Jazz четвертой генерации. Японский производитель предложит новинку исключительно в гибридном варианте.
Honda предложит новый хэтчбек Jazz только в гибридной версии

К 2025 году специалисты Honda намерены электрифицировать всю европейскую линейку марки. Представительство бренда в регионе довольно реализацией модели CR-V с гибридной силовой установкой, сменившей дизельную версию. Следуя выбранной стратегии, японская марка в 2020 году выпустит бензиново-электрический хэтчбек Jazz, а через год – «гибрид» Civic. В 2019-м компания планирует начать продажи электрокара, разработанного на основе концепта e-Prototype.

В Honda Jazz четвертой генерации сохранятся габариты предшественника, но слегка изменится экстерьер. Автомобиль получит более округлые фары и горизонтальные фонари. Интерьер хэтчбека пополнит цифровая панель приборов и центральный экран. Новинка позаимствует силовую установку у «гибрида» CR-V: ДВС и пару электродвигателей.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:20

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