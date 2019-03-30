Honda предложит новый хэтчбек Jazz только в гибридной версии





К 2025 году специалисты Honda намерены электрифицировать всю европейскую линейку марки. Представительство бренда в регионе довольно реализацией модели CR-V с гибридной силовой установкой, сменившей дизельную версию. Следуя выбранной стратегии, японская марка в 2020 году выпустит бензиново-электрический хэтчбек Jazz, а через год – «гибрид» Civic. В 2019-м компания планирует начать продажи электрокара, разработанного на основе концепта e-Prototype.В Honda Jazz четвертой генерации сохранятся габариты предшественника, но слегка изменится экстерьер. Автомобиль получит более округлые фары и горизонтальные фонари. Интерьер хэтчбека пополнит цифровая панель приборов и центральный экран. Новинка позаимствует силовую установку у «гибрида» CR-V: ДВС и пару электродвигателей.