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Фёдор Добронравов рассказал о своём самочувствии после инсульта

Фёдор Добронравов поделился информацией о своём самочувствии после того, как он перенёс инсульт. По словам российского артиста, врачи вовремя смогли его «подхватить».

Фёдор Добронравов рассказал о своём самочувствии после инсульта


Актёр рад, что уж всё осталось позади. Он выразил благодарность медицинским специалистам, за счёт которых Добронравов смог пережить инсульт. Артист также опроверг слухи, что опять находится в предынсультном состоянии. Фёдор Добронравов заявил, что он практически полностью восстановился после случившегося. Инсульт у него произошёл в прошлом году.

В настоящее время медицинские специалисты тщательно следят за состоянием народного артиста, и советуют, чтобы он периодически проходил плановые обследования.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:10

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