Фёдор Добронравов рассказал о своём самочувствии после инсульта





Актёр рад, что уж всё осталось позади. Он выразил благодарность медицинским специалистам, за счёт которых Добронравов смог пережить инсульт. Артист также опроверг слухи, что опять находится в предынсультном состоянии. Фёдор Добронравов заявил, что он практически полностью восстановился после случившегося. Инсульт у него произошёл в прошлом году.В настоящее время медицинские специалисты тщательно следят за состоянием народного артиста, и советуют, чтобы он периодически проходил плановые обследования.