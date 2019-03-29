Фёдор Добронравов рассказал о своём самочувствии после инсульта
Фёдор Добронравов поделился информацией о своём самочувствии после того, как он перенёс инсульт. По словам российского артиста, врачи вовремя смогли его «подхватить».
Актёр рад, что уж всё осталось позади. Он выразил благодарность медицинским специалистам, за счёт которых Добронравов смог пережить инсульт. Артист также опроверг слухи, что опять находится в предынсультном состоянии. Фёдор Добронравов заявил, что он практически полностью восстановился после случившегося. Инсульт у него произошёл в прошлом году.
В настоящее время медицинские специалисты тщательно следят за состоянием народного артиста, и советуют, чтобы он периодически проходил плановые обследования.
Актёр рад, что уж всё осталось позади. Он выразил благодарность медицинским специалистам, за счёт которых Добронравов смог пережить инсульт. Артист также опроверг слухи, что опять находится в предынсультном состоянии. Фёдор Добронравов заявил, что он практически полностью восстановился после случившегося. Инсульт у него произошёл в прошлом году.
В настоящее время медицинские специалисты тщательно следят за состоянием народного артиста, и советуют, чтобы он периодически проходил плановые обследования.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:10