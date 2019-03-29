Юлия Началова оказалась одной из самых низкооплачиваемых певиц России

Поклонники певицы Юлии Началовой знали о том, что она не находится на пике свой славы, но все оказалась хуже, чем полагали многие. Данные финансовой отчетности говорят о том, что с 2005 года артистка как индивидуальный предприниматель (ИП) заключила всего один контракт с госструктурами. Это произошло в 2017 году, когда она выступала вместе с Татьяной Булановой на одном из торжественных мероприятий, организованных властями. В контрактах обоих певиц было указано, что они обязаны петь в живую. Гонорар Началовой за это выступление составил 161 тысяча рублей, а Булановой заплатили ровно на 75 тысяч больше.Аналитики отмечают, Анна Семенович, за одно из своих выступлений по госзаказу, получила 214 тысяч, но при этом она не было обязана петь в живую. В последнее время Юлия Началова зарабатывала за концерты около 150 тысяч рублей, а самым дорогим из них оказалось выступление за 250 тысяч. Для сравнения были приведены гонорары других звезд российского шоу-бизнеса. Стас Пьеха за одно выступление требует от 650 тысяч до 1 млн рублей, театр «Золотое Кольцо» Надежды Кадышевой – 600 тысяч, Вера Брежнева – 1 млн 284 тысячи, а Елена Темникова – 1 млн 760 тысяч.