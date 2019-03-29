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Юлия Началова оказалась одной из самых низкооплачиваемых певиц России

Артистка Юлия Началова оказалась одной из самых низкооплачиваемых певиц России. За свои выступления исполнительница получала небольшие гонорары, ценник ее последних концертов колебался от 150 до 250 тысяч рублей.
Юлия Началова оказалась одной из самых низкооплачиваемых певиц России

Поклонники певицы Юлии Началовой знали о том, что она не находится на пике свой славы, но все оказалась хуже, чем полагали многие. Данные финансовой отчетности говорят о том, что с 2005 года артистка как индивидуальный предприниматель (ИП) заключила всего один контракт с госструктурами. Это произошло в 2017 году, когда она выступала вместе с Татьяной Булановой на одном из торжественных мероприятий, организованных властями. В контрактах обоих певиц было указано, что они обязаны петь в живую. Гонорар Началовой за это выступление составил 161 тысяча рублей, а Булановой заплатили ровно на 75 тысяч больше.

Аналитики отмечают, Анна Семенович, за одно из своих выступлений по госзаказу, получила 214 тысяч, но при этом она не было обязана петь в живую. В последнее время Юлия Началова зарабатывала за концерты около 150 тысяч рублей, а самым дорогим из них оказалось выступление за 250 тысяч. Для сравнения были приведены гонорары других звезд российского шоу-бизнеса. Стас Пьеха за одно выступление требует от 650 тысяч до 1 млн рублей, театр «Золотое Кольцо» Надежды Кадышевой – 600 тысяч, Вера Брежнева – 1 млн 284 тысячи, а Елена Темникова – 1 млн 760 тысяч.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:10

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