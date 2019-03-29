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Обновление для Android позволит войти в WhatsApp по отпечатку пальца

Обновление для Android позволит пользователям смартфонов войти в WhatsApp по отпечатку пальца. Данная функция уже была доступна для iOS.
Обновление для Android позволит войти в WhatsApp по отпечатку пальца

Разработчики WhatsApp подготовили тестовую версию обновления 2.19.83, которая разрешит заходить в мессенджер по отпечатку пальца. Активировать такую возможность на своём Android-устройстве можно в меню "Конфиденциальность" в настройках учётной записи. Кроме того, пользователи самостоятельно отрегулируют автоматическую блокировку приложения. Она произойдёт спустя минуту, 10 минут либо полчаса в зависимости от выбора.

WhatsApp самостоятельно отключится на короткое время, если кто-то предпримет несколько неудачных попыток снятия блокировки. Обновление также откроет новые интересные функции, такие как ночной режим под названием Dark Mode.

Напомним, идентификация по отпечатку в мессенджере уже была доступна в устройствах Apple, как и распознавание по лицу с помощью Face ID. Решение подключить дактилоскопический сканер не одобрили те пользователи WhatsApp, которые боятся, что их биометрические данные могут попасть к хакерам.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:50

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