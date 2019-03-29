Эксперты дали оценку работе Нурсултана Назарбаеву по созданию «Большой Евразии»





Интеграция бывших союзных республик, первым итогом которой стало создание Таможенного союза, один из наиболее заметных результатов многолетней работы Нурсултана Назарбаева. Будучи дальновидным политиком, хорошо понимающим тренды и умеющим мыслить стратегически, он быстро оценил ситуацию, в которой советские республики оказались после развала Советского Союза. Нурсултан Назарбаев жестко отстаивал идею экономической интеграции стран – членов СНГ и утверждал, что существуют все условия для сохранения сотрудничества при соблюдении интересов суверенитета и уважении принципов невмешательства во внутренние дела.«Он пытался провести в жизнь идею о необходимости интеграции бывших союзных республик для сохранения их экономического и промышленного потенциала, который в противном случае мог быть безнадежно утрачен», – говорит политолог Никита Мендкович. Эксперт подчеркивает, что, увы, тогда к идее лидера не отнеслись с должным вниманием, в результате чего создание объединения государств – Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоялось позднее, чем могло бы.И такое партнерство в итоге оказалось весьма эффективным и выгодным для стран-участниц. Так, например, сегодня на территории Казахстана работает более девяти тысяч предприятий с участием российского капитала. Статистика говорит, что после того, как был создан ЕАЭС, объем ВВП Казахстана начал расти, и если в 2015 году рост составил 1,2%, а в 2017 показатель превысил 4%.Профессор кафедры политической социологии РГГУ Людмила Адилова в свою очередь называет Нурсултана Назарбаева лидером евразийского проекта, отмечая, что история мировой политики знает немного политиков, обладающих таким проектным мышлением. «Назарбаев улавливал тренды, которые были сформированы временем. Уже существовало Содружество Независимых Государств, но требовался новый импульс, чтобы развивать нужные механизмы и удерживать пространство, в котором мы существовали долгие годы в рамках проекта «Советский Союз», – говорит исследователь.Приход к власти в стране нового президента естественно рождает немало вопросов, в том числе касающихся дальнейшего развития евразийского проекта. Однако эксперты считают, что Нурсултан Назарбаев заложил мощную основу сохранения национальных интересов страны и их прочной связи с евразийской интеграцией, а его преемник Касым-Жомарт – сторонник российско-казахстанского партнёрства, который к тому же в свое время занимался вопросами интеграции Казахстана в Таможенный союз, даст развитию проекта новый импульс.