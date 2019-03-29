Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1 выставили на продажу за $49 000





Это одна из самых старейших моделей автобренда. Данное спортивное купе было спроектировано специалистами компании Zagato. Модель построили в дочерней фирме Nissan Autech. Транспортное средство сконструировали на базе Nissan Leopard. Данную модель знают также, как Infiniti M30. В общем компанией было выпущено 103 единицы авто. Машины в итоге очутились в различных уголках Мира. Передняя часть автомобиля имеет странную лицевую панель, включающую небольшую решетку радиатора.Дизайн транспортного средства довольно интересный, а также странный. Подкапотное пространство Stelvio AZ1 включает силовую установку V6, генерирующую 280 л.с. Вместе с двигателем функционирует четырёхскоростная коробка передач ZF.