Похудевшая звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина похвасталась растяжкой

Соответствующий снимок Екатерина Скулкина разместила на странице в Instagram. Публикацию она прокомментировала просто: «Растяжка продолжается». Во время тренировки звезда Comedy Woman была одета в черную безрукавку и леггинсы в тон. Знаменитость расположилась на тренировочном коврике и занималась растяжкой икроножных мышц. Артистка активно работает над своим внешним видом и за последнее время успела сбросить 11 килограмм. Для этого звезда Comedy Woman записалась в тренажерный зал и наняла персонального тренера. Специалист сформировал систему занятий и составил для актрисы совершенно новый рацион. Теперь она ест пять раз в день небольшие порции. Рацион в основном состоит из овощей и бульонов из них, а также рыбы.Поклонники Екатерины Скулкиной с радостью восприняли такие кардинальные изменения в жизни звезды Comedy Woman. Они похвалили ее за силу воли и настойчивость, а также пожелали ей не сходить с намеченного пути. Многие даже отметили, что пример артистки мотивировал их на перемены в собственной жизни. Несмотря на это, нашлись и те, кто не хочет похудения Екатерины Скулкиной. Такие люди уверены – с лишним весом уйдет и ее обаяние.