АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Омега-3 жирные кислоты уменьшают симптомы астмы у детей, а омега-6 – увеличивают
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

Похудевшая звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина похвасталась растяжкой

Похудевшая звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина продолжает делиться своими спортивными успехами. В этот раз знаменитость похвасталась икроножной растяжкой.
Похудевшая звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина похвасталась растяжкой

Соответствующий снимок Екатерина Скулкина разместила на странице в Instagram. Публикацию она прокомментировала просто: «Растяжка продолжается». Во время тренировки звезда Comedy Woman была одета в черную безрукавку и леггинсы в тон. Знаменитость расположилась на тренировочном коврике и занималась растяжкой икроножных мышц. Артистка активно работает над своим внешним видом и за последнее время успела сбросить 11 килограмм. Для этого звезда Comedy Woman записалась в тренажерный зал и наняла персонального тренера. Специалист сформировал систему занятий и составил для актрисы совершенно новый рацион. Теперь она ест пять раз в день небольшие порции. Рацион в основном состоит из овощей и бульонов из них, а также рыбы.

Поклонники Екатерины Скулкиной с радостью восприняли такие кардинальные изменения в жизни звезды Comedy Woman. Они похвалили ее за силу воли и настойчивость, а также пожелали ей не сходить с намеченного пути. Многие даже отметили, что пример артистки мотивировал их на перемены в собственной жизни. Несмотря на это, нашлись и те, кто не хочет похудения Екатерины Скулкиной. Такие люди уверены – с лишним весом уйдет и ее обаяние.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Военный эксперт Коротченко объяснил,
Ученые научили роботов «размножаться» и
Похудевшая звезда Comedy Woman
Volkswagen и Ford планируют создать
Конспирологи: Планета Нибиру могла
В Новороссийске врачи заклеили инвалиду
В Приморье мужчину подозревают в
Эксперты рассказали, что чаще всего
Сергей Глушко в Instagram позировал
В Польше шестилетний мальчик словил
В Тверской области солдата-беглеца
Ученые обнаружили подземные источники
В США участники группы Her's погибли в
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань
Учёные: Омега-3 жирные кислоты
Продажа смартфона G8 ThinQ начнется 11
В Тверской области вооруженный сержант
Светлана Белогурова выиграла судебный
LG внедрит антенну 5G в дисплей
Екатерине Волковой предложили временно
Пропавшего в феврале 40-летнего жителя
Алла Михеева напугала поклонников своей
«Кто я без тебя?»: Дмитрий Тарасов
Звезда "Дома-2" Виктория Романец опять
Эксперты рассказали, на состояние каких
Ученые нашли эффективный способ защиты
Ученые: Апельсиновый сок эффективно
Специальные автомобили в СССР
Сати Казанова рассказала о поездке с
Microsoft требует от сотрудников
Просмотреть все новости