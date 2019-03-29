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«Кто я без тебя?»: Дмитрий Тарасов трогательно поздравил жену Анастасию с 25-летием

«Вице-мисс Россия», модель и участница престижного конкурса «Мисс мира-2014» Анастасия Костенко сегодня, 29 марта, отмечает день рождения.

Девушке исполняется четверть века.

«Кто я без тебя?»: Дмитрий Тарасов трогательно поздравил жену Анастасию с 25-летием

На данный момент Настя является женой полузащитника столичного «Локомотива» Дмитрия Тарасова. У Димы и Анастасии родилась дочка Милана, которую они обожают и демонстрирует всему миру.

У себя в Instagram футболист трогательно поздравил свою любимую. Дмитрий считает свою супругу самой доброй, заботливой, скромной, дорогой, светлой, любимой и т.д.

«Кто я без тебя?» - пишет футболист и отмечает, что именно с этой девушкой он обрел счастье и исполнил все свои мечты. Далее любящий супруг благодарит ее за всё и поздравляет с юбилеем.

«Кто я без тебя?»: Дмитрий Тарасов трогательно поздравил жену Анастасию с 25-летием

Напомним, что Анастасия является уже третьей супругой Тарасова. Прошлые браки закончились для него разводом. Первая жена Оксана сейчас требует со спортсмена алименты и говорит, что он задолжал около 15 млн рублей.

Второй раз Дима женился на известной ведущей Ольге Бузовой. Сперва у них было всё замечательно, но потом начались проблемы и Тарасов бросил Олю. Бузова долго приходила в себя и очень переживала этот разрыв. После развода, "благодаря" брачному контракту, она осталась ни с чем.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:42

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