«Кто я без тебя?»: Дмитрий Тарасов трогательно поздравил жену Анастасию с 25-летием

Девушке исполняется четверть века.На данный момент Настя является женой полузащитника столичного «Локомотива» Дмитрия Тарасова. У Димы и Анастасии родилась дочка Милана, которую они обожают и демонстрирует всему миру.У себя в Instagram футболист трогательно поздравил свою любимую. Дмитрий считает свою супругу самой доброй, заботливой, скромной, дорогой, светлой, любимой и т.д.«Кто я без тебя?» - пишет футболист и отмечает, что именно с этой девушкой он обрел счастье и исполнил все свои мечты. Далее любящий супруг благодарит ее за всё и поздравляет с юбилеем.Напомним, что Анастасия является уже третьей супругой Тарасова. Прошлые браки закончились для него разводом. Первая жена Оксана сейчас требует со спортсмена алименты и говорит, что он задолжал около 15 млн рублей.Второй раз Дима женился на известной ведущей Ольге Бузовой. Сперва у них было всё замечательно, но потом начались проблемы и Тарасов бросил Олю. Бузова долго приходила в себя и очень переживала этот разрыв. После развода, "благодаря" брачному контракту, она осталась ни с чем.