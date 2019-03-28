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Ученые назвали личностные черты детей, связанные с долгой жизнью

Ученые провели необычное исследование, призванное установить личностные черты детей, связанные с долгой жизнью. В итоге они назвали целый список особенностей характера, способствующих этому фактору.
Ученые назвали личностные черты детей, связанные с долгой жизнью

В масштабном исследовании приняли участие почти 27 тысяч человек, ученые наблюдали за ними на протяжении 50 лет. Такой временной отрезок позволил специалистам внимательно рассмотреть и изучить все интересующие их аспекты этой проблемы.

Ученые отмечают, ими было выделено шесть основных личностных черт, способствующих продолжительной и долгой жизни ребенка. Среди них оказались: энергичность, спокойствие, умение сопереживать (эмпатия), опрятность, любознательность и психологическая зрелость. Подобные черты характера позволяют сделать предположение о том, что тот или иной ребенок с большей вероятностью проживет более долгую жизнь, чем остальные.

Исследователи смогли установить и другие характеристики личности, вызывающие противоположный эффект. Это импульсивность, невнимательное отношение к здоровью и самочувствию, а также нерациональность. Эти черты характера позволяют сделать вывод, что конкретный ребенок проживет менее длинную жизнь, чем его более рассудительные одногодки. Ученые отметили, многие взрослые очень недооценивают интеллект и прагматичность детей, считая, что эти черты характера формируются только в зрелом возрасте.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:28

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