Ученые назвали личностные черты детей, связанные с долгой жизнью





В масштабном исследовании приняли участие почти 27 тысяч человек, ученые наблюдали за ними на протяжении 50 лет. Такой временной отрезок позволил специалистам внимательно рассмотреть и изучить все интересующие их аспекты этой проблемы.Ученые отмечают, ими было выделено шесть основных личностных черт, способствующих продолжительной и долгой жизни ребенка. Среди них оказались: энергичность, спокойствие, умение сопереживать (эмпатия), опрятность, любознательность и психологическая зрелость. Подобные черты характера позволяют сделать предположение о том, что тот или иной ребенок с большей вероятностью проживет более долгую жизнь, чем остальные.Исследователи смогли установить и другие характеристики личности, вызывающие противоположный эффект. Это импульсивность, невнимательное отношение к здоровью и самочувствию, а также нерациональность. Эти черты характера позволяют сделать вывод, что конкретный ребенок проживет менее длинную жизнь, чем его более рассудительные одногодки. Ученые отметили, многие взрослые очень недооценивают интеллект и прагматичность детей, считая, что эти черты характера формируются только в зрелом возрасте.