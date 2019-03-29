Эксперты рассказали, на состояние каких деталей автомобиля важно обратить внимание весной





Вначале рекомендуется открыть капот и измерить уровень заряда аккумулятора, убедиться в отсутствии на свечах зажигании копоти, и проверить состояние контактов. Далее нужно проинспектировать механизм охлаждения мотора, который в теплую пору года работает в усиленном режиме.Тормозную систему считают залогом безопасности, в связи с чем ей необходимо уделить особенное внимание. Перепады температуры нередко приводят к поломкам тормозных трубок, шлангов и колодок, которым может потребоваться замена.Если моторное масло в последний раз менялось в ушедшем году, то весной придется обновить и смазку для данного агрегата на более вязкую. В обратном случае двигатель может быстрее прийти в непригодность.