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Эксперты рассказали, на состояние каких деталей автомобиля важно обратить внимание весной

Зимой разные запчасти автомобилей повергаются сильным нагрузкам, поэтому весной следует провести проверку транспорта к теплому сезону. Эксперты «АвтоВзгляда» напомнили, на что нужно обратить внимание в подобных случаях, чтобы не испортить машину.
Эксперты рассказали, на состояние каких деталей автомобиля важно обратить внимание весной

Вначале рекомендуется открыть капот и измерить уровень заряда аккумулятора, убедиться в отсутствии на свечах зажигании копоти, и проверить состояние контактов. Далее нужно проинспектировать механизм охлаждения мотора, который в теплую пору года работает в усиленном режиме.
Тормозную систему считают залогом безопасности, в связи с чем ей необходимо уделить особенное внимание. Перепады температуры нередко приводят к поломкам тормозных трубок, шлангов и колодок, которым может потребоваться замена.

Если моторное масло в последний раз менялось в ушедшем году, то весной придется обновить и смазку для данного агрегата на более вязкую. В обратном случае двигатель может быстрее прийти в непригодность.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:07

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