В игре Minecraft пропали упоминания о его создателе





К примеру, в патче отсутствует фраза «Made by Notch» и дата бракосочетания автора «110813». Причина такого решения сотрудников студии Mojang и издателя Microsoft пока остается неизвестна, никаких комментариев по этому поводу от них не поступало. Касательно произошедшего сам Перссон довольно несвязно высказался в своем Twitter-аккаунте: «Что за день?».Не исключается, что упоминания о разработчике исчезли из Minecraft после якобы расистских публикаций в интернете. К примеру, он отрицательно высказался о феминизме, заявил, что «белым быть нормально», а помимо того, Перссон известен своей поддержкой нынешнего президента США Дональда Трампа.