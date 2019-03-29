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В игре Minecraft пропали упоминания о его создателе

В популярной игре Minecraft пропали упоминания о создателе проекта Маркуса «Notch» Перссона. Геймеры обратили внимание на данный факт после выхода последнего обновления.
В игре Minecraft пропали упоминания о его создателе

К примеру, в патче отсутствует фраза «Made by Notch» и дата бракосочетания автора «110813». Причина такого решения сотрудников студии Mojang и издателя Microsoft пока остается неизвестна, никаких комментариев по этому поводу от них не поступало. Касательно произошедшего сам Перссон довольно несвязно высказался в своем Twitter-аккаунте: «Что за день?».

Не исключается, что упоминания о разработчике исчезли из Minecraft после якобы расистских публикаций в интернете. К примеру, он отрицательно высказался о феминизме, заявил, что «белым быть нормально», а помимо того, Перссон известен своей поддержкой нынешнего президента США Дональда Трампа.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:00

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