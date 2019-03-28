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На Украине создано электромагнитное оружие

Инженерам из Украины удалось создать электромагнитное оружие. Разработкой занималось предприятие «Спецтехноэкспорт».
На Украине создано электромагнитное оружие

Проект проспонсировала оборонная фирма Индии, куда в конце зимы была отправлена первая партия. Фабрика собирается наладить массовое производство боеголовок для вооруженных сил. Как сообщили представители организации, электромагнитное оружие провоцирует мощное излучение, что может привести к выходу из строя военного оборудования противника, или повлияет на ее благоприятное функционирование.
Новое орудие устанавливается на самолеты, ракетные носители и беспилотные устройства, и предназначается в первую очередь для поражения командных пунктов соперника, объектов инфраструктуры и узлов связи. Авторы проекта заявили, что их разработка не является опасной для мирного населения, так как работает на электромагнитной энергии.

Военные эксперты МГИМО уверены, что украинское производство не может создать ничего принципиально нового. Подобные виды оружия конструировались еще в СССР, поэтому касательно киевского проекта можно сказать, что речь идет о советском изобретении, доработанном на Украине.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:15

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