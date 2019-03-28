В 2020 году роботов-гуманоидов отправят на МКС для помощи астронавтам





JAXA объявило о партнёрстве со стартапом GITAI, который разработает гуманоидных роботов на дистанционном управлении. В следующем году машины отправятся на МКС, где будут практиковаться в помощи астронавтам. Предположительно, отряд роботов приспособят к опасным и сложным задачам по обслуживанию станции.Свободное время астронавты смогут тратить на управление МКС и научные исследования. Управлять машинами будут операторы прямо с Земли. На сегодняшний день проходит подготовка в лабораторных условиях.Роботы могут доставать инструменты из набора и щёлкать переключателями. С помощью 360-градусного видео, передаваемого в реальном времени, человек ориентируется в пространстве вокруг машины.На МКС задержка при передаче данных составит около 60 миллисекунд. В дальнейшем роботов могут эксплуатировать на Луне, однако тогда видео будет отправляться не меньше 2,5 секунд.