В 2020 году роботов-гуманоидов отправят на МКС для помощи астронавтам
В 2020 году японское агентство JAXA отправит роботов-гуманоидов на МКС для помощи астронавтам. Управлять машинами будут с Земли.
JAXA объявило о партнёрстве со стартапом GITAI, который разработает гуманоидных роботов на дистанционном управлении. В следующем году машины отправятся на МКС, где будут практиковаться в помощи астронавтам. Предположительно, отряд роботов приспособят к опасным и сложным задачам по обслуживанию станции.
Свободное время астронавты смогут тратить на управление МКС и научные исследования. Управлять машинами будут операторы прямо с Земли. На сегодняшний день проходит подготовка в лабораторных условиях.
Роботы могут доставать инструменты из набора и щёлкать переключателями. С помощью 360-градусного видео, передаваемого в реальном времени, человек ориентируется в пространстве вокруг машины.
На МКС задержка при передаче данных составит около 60 миллисекунд. В дальнейшем роботов могут эксплуатировать на Луне, однако тогда видео будет отправляться не меньше 2,5 секунд.
JAXA объявило о партнёрстве со стартапом GITAI, который разработает гуманоидных роботов на дистанционном управлении. В следующем году машины отправятся на МКС, где будут практиковаться в помощи астронавтам. Предположительно, отряд роботов приспособят к опасным и сложным задачам по обслуживанию станции.
Свободное время астронавты смогут тратить на управление МКС и научные исследования. Управлять машинами будут операторы прямо с Земли. На сегодняшний день проходит подготовка в лабораторных условиях.
Роботы могут доставать инструменты из набора и щёлкать переключателями. С помощью 360-градусного видео, передаваемого в реальном времени, человек ориентируется в пространстве вокруг машины.
На МКС задержка при передаче данных составит около 60 миллисекунд. В дальнейшем роботов могут эксплуатировать на Луне, однако тогда видео будет отправляться не меньше 2,5 секунд.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:00