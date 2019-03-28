Принц Гарри планирует взять отпуск для создания «зоны комфорта» Меган Маркл
Принц Гарри планирует взять отпуск для создания «зоны комфорта» своей супруге Меган Маркл, которая очень переживает в последнее время. Об этом сообщил журналистам Дикки Арбитер, являющийся королевским экспертом.
Специалист рассказал, что Меган Маркл, как большинство будущих матерей, очень нервничает из-за предстоящих родов. Внук королевы Великобритании на время перестанет выполнять королевские обязанности, чтобы поддерживать герцогиню Сассекскую.
В эфире передачи «Good Morning America» один из репортеров Букингемского дворца Омид Скоби заявил, что принц Гарри решил уменьшить часть работы, чтобы быть с беременной супругой. По мнению Дикки Арбитера, герцог Сассекский может последовать примеру принца Уильяма и взять родительский отпуск, когда наследник появится на свет. Он может длиться две недели или даже месяц, - заключил эксперт.
Специалист рассказал, что Меган Маркл, как большинство будущих матерей, очень нервничает из-за предстоящих родов. Внук королевы Великобритании на время перестанет выполнять королевские обязанности, чтобы поддерживать герцогиню Сассекскую.
В эфире передачи «Good Morning America» один из репортеров Букингемского дворца Омид Скоби заявил, что принц Гарри решил уменьшить часть работы, чтобы быть с беременной супругой. По мнению Дикки Арбитера, герцог Сассекский может последовать примеру принца Уильяма и взять родительский отпуск, когда наследник появится на свет. Он может длиться две недели или даже месяц, - заключил эксперт.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:39