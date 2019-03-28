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Принц Гарри планирует взять отпуск для создания «зоны комфорта» Меган Маркл

Принц Гарри планирует взять отпуск для создания «зоны комфорта» своей супруге Меган Маркл, которая очень переживает в последнее время. Об этом сообщил журналистам Дикки Арбитер, являющийся королевским экспертом.
Принц Гарри планирует взять отпуск для создания «зоны комфорта» Меган Маркл

Специалист рассказал, что Меган Маркл, как большинство будущих матерей, очень нервничает из-за предстоящих родов. Внук королевы Великобритании на время перестанет выполнять королевские обязанности, чтобы поддерживать герцогиню Сассекскую.
Принц Гарри планирует взять отпуск для создания «зоны комфорта» Меган Маркл

В эфире передачи «Good Morning America» один из репортеров Букингемского дворца Омид Скоби заявил, что принц Гарри решил уменьшить часть работы, чтобы быть с беременной супругой. По мнению Дикки Арбитера, герцог Сассекский может последовать примеру принца Уильяма и взять родительский отпуск, когда наследник появится на свет. Он может длиться две недели или даже месяц, - заключил эксперт.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:39

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