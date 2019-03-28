Анатолий Кузнецов пожалел, что отказался от роли в «Карнавальной ночи»





Наследница Анатолия Кузнецова сообщила журналистам, что ее звездный родитель несколько раз отказывал режиссеру Эльдару Рязанову. «Карнавальная ночь» - была дебютной картиной для деятеля киноиндустрии, и в тот момент он был мало кому известен. Актеру не очень понравилась роль электрика Гриши в фильме, если бы его персонаж пел по сценарию, тогда он, возможно, согласился. По словам дочери народного артиста, отец решил сняться в другой картине под названием «Путешествие в молодость», которую снимали в то же время, что и фильм Рязанова.Анатолий Кузнецов сожалел, что не снялся в «Карнавальной ночи», когда увидел ее на экране. Но спустя практически 10 лет знаменитость все-же смог поработать с Эльдаром Рязановым. Актер исполнил одну из главных ролей в его ленте «Дайте жалобную книгу». После этого Кузнецову предложили сняться в работе «Берегись автомобиля», но он отказался играть «слишком положительного» следователя.