Медики разрешают употреблять бананы при сахарном диабете





Диабет 2 типа контролируется специальной диетой с низким гликемическим индексом, которая сокращает к минимуму употребление сахара. Медики назвали банан плодом, который положительно влияет на здоровье человека, больного сахарным диабетом. Этот продукт, как известно, богат клетчаткой, витаминами и минералами. Не доспевшие бананы имеют довольно много стойкого крахмала. Эти два фактора способствуют более медленному всасыванию углеводов в кровь, что уменьшает уровень сахара в организме человека.Поэтому наличие в рационе человека банана приветствуется даже для людей с таким недугом.