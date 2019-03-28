Медики разрешают употреблять бананы при сахарном диабете
Медики разрешают употреблять бананы людям, у которых обнаружен сахарный диабет 2 типа. Они считают, что этот плод может предотвратить увеличение уровня сахара в крови.
Диабет 2 типа контролируется специальной диетой с низким гликемическим индексом, которая сокращает к минимуму употребление сахара. Медики назвали банан плодом, который положительно влияет на здоровье человека, больного сахарным диабетом. Этот продукт, как известно, богат клетчаткой, витаминами и минералами. Не доспевшие бананы имеют довольно много стойкого крахмала. Эти два фактора способствуют более медленному всасыванию углеводов в кровь, что уменьшает уровень сахара в организме человека.
Поэтому наличие в рационе человека банана приветствуется даже для людей с таким недугом.
Диабет 2 типа контролируется специальной диетой с низким гликемическим индексом, которая сокращает к минимуму употребление сахара. Медики назвали банан плодом, который положительно влияет на здоровье человека, больного сахарным диабетом. Этот продукт, как известно, богат клетчаткой, витаминами и минералами. Не доспевшие бананы имеют довольно много стойкого крахмала. Эти два фактора способствуют более медленному всасыванию углеводов в кровь, что уменьшает уровень сахара в организме человека.
Поэтому наличие в рационе человека банана приветствуется даже для людей с таким недугом.
Общество
Добавил: Кармалита Юлия Сегодня, 14:30