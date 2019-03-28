Фигуристка Анна Погорилая и ее супруг Андрей Невский рассказали о своей личной жизни

Молодожены рассказали, что впервые встретились почти четыре года назад в Шанхае на чемпионате мира. Сначала они просто дружили, так как Анна Погорилая не хотела серьезных отношений. Фигуристка считала, что роман помешает ее спортивной карьере. Но вскоре она предложила будущему супругу поехать вместе отдыхать. Андрей Невский признался, что для него это стало полной неожиданностью. Спустя два месяца после отпуска в Доминикане спортсмены стали жить вместе – Анна Погорилая переехала к Андрею Невскому. Весной прошлого года влюбленные ездили в Париж, где фигурист сделал официальное предложение своей избраннице.Анна Погорилая призналась, что во время подготовки к свадьбе она выступала с шоу в Японии, поэтому все организационные моменты пришлось решать по телефону. Спортсменка очень нервничала и уже хотела отменить церемонию, но ее поддержала коллега – олимпийская чемпионка Алена Савченко.По поводу спортивной карьеры фигуристка отметила, что еще в 14-летнем возрасте у нее был компрессионный перелом позвонка. С такой травмой невозможно долго кататься на льду. Естественно, у Анны Погорилой «щемило сердце», когда она смотрела на своих коллег на чемпионате мире, где недавно выступала сама.