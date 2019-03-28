Королевский эксперт считает брак принца Гарри и Меган Маркл «сделкой с дьяволом»





Эксперт Анна Пастернак, считает, что Меган Маркл пока не осознала, что значить быть супругой принца Гарри. Вокруг герцогини постоянно ведутся разговоры, несмотря на тот факт, что молодая семья счастлива.По мнению специалиста, герцогине Сассекской трудно совмещать привилегии жены принца и ту свободу, к которой она привыкла будучи голливудской актрисой. Пастернак говорит, что слухи о непростых отношениях между принцем Гарри и его братом правдивы, так как принц Уильям и Кейт Миддлтон осознают ответственность членов королевской семьи.Эксперт считает, что герцогу и герцогине Кембриджским тяжело общаться с Маркл, которая организует все на свое усмотрение. По ее мнению, герцогиня Сассекская не понимает, что не может совмещать ту свободу, которая у нее была в Голливуде, и привилегии, которые дает ей ее положение жены принца.«Это сделка с дьяволом, а не сказка. Прими это и живи с этими последствиями», - цитирует эксперта Ibtimes.