Николай Бандурин назвал программу Шепелева «На самом деле» «спектаклем»

После участия актера в шоу «На самом деле» пользователи Сети начали писать негативные высказывания в адрес Николая Бандурина. Артист сообщил, что все, что происходит на программе Первого канала, является постановочным, а это значит: правды в том, о чем говорят мало. Николаю Бандурину пришлось участвовать в сомнительных съемках, так как ему необходимо восстановить жилье.Бандурин признался журналистам, что все это – «спектакль». Артист возмутился, что после пожара он и его супруга остались без денег, но на одни пожертвования жить нельзя. Юморист просит фанатов не осуждать его, ведь заработать такую сумму, чтобы восстановить дом, актер с женой Мариной уже не может.