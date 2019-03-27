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Николай Бандурин назвал программу Шепелева «На самом деле» «спектаклем»

Николай Бандурин после пожара, который в конце 2018 года уничтожил дом артиста и все его имущество, посещает различные ток-шоу, чтобы заработать немного денег. Недавно юморист решил отреагировать на критику поклонников, назвав программу Дмитрия Шепелева «На самом деле» «спектаклем».
Николай Бандурин назвал программу Шепелева «На самом деле» «спектаклем»

После участия актера в шоу «На самом деле» пользователи Сети начали писать негативные высказывания в адрес Николая Бандурина. Артист сообщил, что все, что происходит на программе Первого канала, является постановочным, а это значит: правды в том, о чем говорят мало. Николаю Бандурину пришлось участвовать в сомнительных съемках, так как ему необходимо восстановить жилье.

Бандурин признался журналистам, что все это – «спектакль». Артист возмутился, что после пожара он и его супруга остались без денег, но на одни пожертвования жить нельзя. Юморист просит фанатов не осуждать его, ведь заработать такую сумму, чтобы восстановить дом, актер с женой Мариной уже не может.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:00

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