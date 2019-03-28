Кооперативный шутер Wolfenstein: Youngblood получил сюжетный трейлер и дату релиза





Действия всей серии игр Wolfenstein развивается в альтернативной вселенной, где во время Второй Мировой войны победителем оказалась нацистская Германия. В прошлых частях против Третьего Рейха боролся поляк Уильям Бласковиц, который в практически в одиночку противостоял превосходящим силам противника в 60-х годах. В этот раз действия перенесутся на 20 лет вперед и главными героями станут его дочери – Джесс и Софи. Они продолжат дело, начатое их отцом, и будут бороться с фашистами в столице Франции – Париже.Wolfenstein: Youngblood предложит игрокам кооперативный режим на двух человек. На протяжении всего сюжета обе сестры вместе будут сражаться со своими врагами. Играть в новинку можно и в одиночку, тогда управление вторым героем возьмет на себя компьютер.Кооперативный шутер Wolfenstein: Youngblood появится на прилавках реальных и электронных магазинов 26 июля. Поиграть в новинку смогут владельцы таких платформ: PS4, Xbox One, PC и Switch. Уже сейчас доступен предказаз версий игры для приставок от Sony и Microsoft. Покупателям придется выложить 2049 и 1999 рублей соответственно.