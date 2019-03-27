Татьяна Навка поздравила свою подругу Алику Смехову с 51-летием

Татьяна Навка сразу отметила, Алика Смехова родилась 27 марта, в Международный день театра. Фигуристка уверена, уже совершенно неважно, насколько удачное это совпадение, ведь мир получил талантливую актрису и певицу. Жена Дмитрия Пескова считает артистку личностью неординарной, обладающей глубиной и подлинным талантом. Татьяна Навка заверила подписчиков в том, что Алика Смехова отличная мать и подруга.По мнению фигуристки, артистка яркий пример благородной, интеллигентной и улыбчивой женщины. В завершении своего поздравления спортсменка пожелала своей подруге крепкого здоровья, счастья для близких людей и долгих лет активной творческой деятельности. Она выразила надежду, что еще не раз увидит артистку на сцене театра и экране телевизора.Подписчики звезды присоединились к поздравлениям Татьяны Навки. Они отметили, что дружба между фигуристкой и актрисой является настоящим примером для подражания, ведь подруги занимаются совершенно разной профессиональной деятельностью, но все-равно смогли найти общий язык и понравиться друг другу.