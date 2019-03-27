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Елена Малышева впервые посвятила выпуск программы своей матери-инвалиду

Популярная телеведущая и профессор Елена Малышева впервые посвятила один из выпусков программы своей матери-инвалиду. В сюжете речь идет о том, какой должна быть квартира пожилого человека.
Елена Малышева впервые посвятила выпуск программы своей матери-инвалиду

Ведущая проектов «Здоровье» и «Жить здорово» опубликовала в личном блоге Instagram несколько роликов, сделанных за кадром программы. Родительница Малышевой передвигается по квартире благодаря специальным ходункам на колесах. По словам ее знаменитой дочери, при правильном благоустройстве жилища жизнь пожилого человека даже при серьезном заболевании может стать намного легче.
Елена Малышева отметила, что в доме отсутствуют плинтуса. Во всей квартире есть специальные предметы, предназначенные для хозяйки, которой трудно двигаться.

Поклонники звезды обратили внимание на интерьер в квартире. Комнаты светлые и уютные, стены украшают картины. Галина Александровна живет одна, но ее иногда навещают родные.

Комментаторы оценили публикацию кумира, похвалив, за то, что она делает для матери, стараясь облегчить ей жизнь: «Это завидный и правильный пример». Некоторые заметили, что звезда Первого канала очень похожа на свою родительницу.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:20

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