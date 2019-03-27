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Состоялось официальное представление седана Mercedes-AMG A35

Состоялось официальное представление нового седана Mercedes-AMG A35. Модель сочетает в себе спортивный внешний вид, удобство и вместительность.
Состоялось официальное представление седана Mercedes-AMG A35

Официальное представление состоялось на странице Mercedes-AMG в Twitter, там бренд коротко рассказал о своем новом седане A35. Новинка получит спортивный и агрессивный внешний вид. Больше всего внимания привлекают динамичные обвесы, передний бампер с воздухозаборником и сплиттером, расположенный на багажнике спойлер, и 18-дюймовые колесные диски.

Под капотом Mercedes-AMG A35 расположится 2,0-литровый двигатель мощностью 302 лошадиные силы. Этот агрегат сможет разгонять новый седан до сотни за 4,7 секунды, а его максимальная скорость составит 250 км/ч. Модель также получит фирменную подвеску и систему AMG Performance 4MATIC, отвечающую за переменный полный привод.
Состоялось официальное представление седана Mercedes-AMG A35

Автомобиль предложит владельцу 5 программ для вождения, включенные в AMG DYNAMIC SELECT. Эта система будет подстраиваться под стиль вождения водителя, изменяя для этого работу двигателя и трансмиссии.
Состоялось официальное представление седана Mercedes-AMG A35

Салон Mercedes-AMG A35 соответствует внешнему виду нового седана. Он выполнен в спортивном стиле, для его оформления использовалась искусственная кожа серого или черного цветов с микрофиброй. Информационно-развлекательная система автомобиля поддерживает функцию голосового управления. Дата выхода и цена новинки пока неизвестны.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:46

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