В московском театре Михалкова найден человеческий череп
В московском Государственном театре киноактёра под настилом найден человеческий череп. Труп мог храниться в здании около 10 лет.
В Москве на Поварской улице найден фрагмент черепа человека, умершего десятилетие назад. Обнаружили часть скелета во время противоаварийных работ в театре, где художественным руководителем является Никита Михалков.
Череп оказался спрятан под полом. Личность погибшего и то, как его останки попали в "Дом политкаторжан", установит следствие в ходе разбирательства.
Руководство пока не давало комментариев касательно случайной находки. Отметим, что театр, основанный в 1943 году, является объектом культурного наследия России.
В Москве на Поварской улице найден фрагмент черепа человека, умершего десятилетие назад. Обнаружили часть скелета во время противоаварийных работ в театре, где художественным руководителем является Никита Михалков.
Череп оказался спрятан под полом. Личность погибшего и то, как его останки попали в "Дом политкаторжан", установит следствие в ходе разбирательства.
Руководство пока не давало комментариев касательно случайной находки. Отметим, что театр, основанный в 1943 году, является объектом культурного наследия России.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:38