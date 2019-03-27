В московском театре Михалкова найден человеческий череп





В Москве на Поварской улице найден фрагмент черепа человека, умершего десятилетие назад. Обнаружили часть скелета во время противоаварийных работ в театре, где художественным руководителем является Никита Михалков.Череп оказался спрятан под полом. Личность погибшего и то, как его останки попали в "Дом политкаторжан", установит следствие в ходе разбирательства.Руководство пока не давало комментариев касательно случайной находки. Отметим, что театр, основанный в 1943 году, является объектом культурного наследия России.