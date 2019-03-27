Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой





Режиссер сообщил об одном забавном случае, связанным с похудением известной исполнительницы. По словам Стефановича, Алла Пугачева много курила, хотя пыталась бороться с этим пристрастием. Она обращалась к супругу, чтобы он забирал у нее сигареты. В этот период «женщина, которая поет» набирала лишние килограммы. Муж заботился о певице и перед серьезными мероприятиями отправлял жену в Институт курортологии, где звезда снова становилась стройнее с помощью диет и препаратов.Бывший супруг Примадонны рассказал журналистам, что все эти «процедуры» Алла Пугачева «припомнила» избраннику, когда они разводились. Судья предложила паре помириться, ведь для расторжения брака необходимо указать серьезные основания. На это звезда возмущенно заявила: «Какие основания? Он надо мной издевался». Исполнительница объяснила, что «издевательства» проявлялись в том, что Стефанович «заставлял» ее худеть.