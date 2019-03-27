АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов
EUR 72.58 USD 64.17
Курс валют на 27.03.2019

Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой

Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой. Деятель киноиндустрии не без ностальгии вспоминает время, когда они были парой.
Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой

Режиссер сообщил об одном забавном случае, связанным с похудением известной исполнительницы. По словам Стефановича, Алла Пугачева много курила, хотя пыталась бороться с этим пристрастием. Она обращалась к супругу, чтобы он забирал у нее сигареты. В этот период «женщина, которая поет» набирала лишние килограммы. Муж заботился о певице и перед серьезными мероприятиями отправлял жену в Институт курортологии, где звезда снова становилась стройнее с помощью диет и препаратов.
Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой

Бывший супруг Примадонны рассказал журналистам, что все эти «процедуры» Алла Пугачева «припомнила» избраннику, когда они разводились. Судья предложила паре помириться, ведь для расторжения брака необходимо указать серьезные основания. На это звезда возмущенно заявила: «Какие основания? Он надо мной издевался». Исполнительница объяснила, что «издевательства» проявлялись в том, что Стефанович «заставлял» ее худеть.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Народный артист РФ Алексей Жарков
Флагманский кроссовер Baojun RS-5
Младшая дочь Алсу прошла кастинг
Состоялось официальное представление
В московском театре Михалкова найден
Александр Стефанович рассказал о
Найден способ создания новых
Полина Гагарина отмечает свое 32-летие
«Профессия: выбор московского
Наргиз Закирова показала фанатам
Актриса Алена Хмельницкая показала свои
Яна Рудковская представила вместе с
Илья Авербух призвал фанатов Медведевой
Electronic Arts закрывает офис в России
Экспедиция Андрея Малахова рассказала о
Смартфон Samsung Galaxy Note 7 могут
Певица Виктория Макарская посвятила
В Сети появилось видео полета
Татьяна Владимировна Рапунцель против
Елена Корикова опубликовала сделанный в
Умер грузинский актер Нодар
The Sun раскритиковал Анастасию
Поклонников встревожила чрезмерная
Поклонники Сосо Павлиашвили были
Мария Шумакова рассказала о своем
Анна Седокова поделилась с поклонниками
Ефим Шифрин в эфире «Пусть говорят»
Европарламент проголосовал за отказ от
Николас Кейдж решил жениться в
Эрмитаж попал в топ-10 самых популярных
Просмотреть все новости