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Найден способ создания новых болеутоляющих лекарств

Шведскими учёными найден способ создания новых болеутоляющих лекарств. Правильное регулирование экспрессии генов избавит от хронических болей.
Найден способ создания новых болеутоляющих лекарств

Каролинский институт обнаружил у человека 5 новых генов, участвующих в возникновении болевых состояний. Мутация PRDM12 приводила к тому, что боль не ощущалась вовсе. Исследователи провели опыт на мышах, заблокировав данный ген в их стволовых клетках, генерирующих нейроны.

Нервные клетки грызунов больше не реагировали на температуру, боль и зуд. После этого учёные, наоборот, усилили экспрессию PRDM12. Выяснилось, что белку данного гена для работы нужны вспомогательные вещества.

Если PRDM12 регулируется неверно, возникают некоторые невропатические состояние и хронические боли. В дальнейшем полученные знания помогут учёным разработать препараты, которые уменьшат болезненные симптомы тех или иных недугов.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:23

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