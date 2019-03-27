Найден способ создания новых болеутоляющих лекарств





Каролинский институт обнаружил у человека 5 новых генов, участвующих в возникновении болевых состояний. Мутация PRDM12 приводила к тому, что боль не ощущалась вовсе. Исследователи провели опыт на мышах, заблокировав данный ген в их стволовых клетках, генерирующих нейроны.Нервные клетки грызунов больше не реагировали на температуру, боль и зуд. После этого учёные, наоборот, усилили экспрессию PRDM12. Выяснилось, что белку данного гена для работы нужны вспомогательные вещества.Если PRDM12 регулируется неверно, возникают некоторые невропатические состояние и хронические боли. В дальнейшем полученные знания помогут учёным разработать препараты, которые уменьшат болезненные симптомы тех или иных недугов.