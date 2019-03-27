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Анна Седокова поделилась с поклонниками в Instagram впечатлением от участия в «Главной сцене»

Популярная певица Анна Седокова поделилась с поклонниками в социальной сети Instagram впечатлением, которое у нее осталось после участия в проекте «Главная сцена» на Первом канале. Оказалось, что эпизод из фильма «Три тополя на Плющихе» с легендарной Татьяной Дорониной в главной роли дался молодой исполнительнице невероятно сложно.
Анна Седокова поделилась с поклонниками в Instagram впечатлением от участия в «Главной сцене»

Анна Седокова опубликовала в соцсети черно-белую видеозапись, на которой запечатлено, как она едет в машине и поет песню. В комментарии к ролику знаменитость призналась, что после шоу «Ледниковый период» и «Две звезды», она пообещала себе больше никогда не принимать участие в подобных проектах, где конкурсантов критикуют «уважаемые люди».

Однако спустя 10 лет, посчитав себя «взрослой и закаленной, способной справиться с критикой», артистка согласилась стать одной из героинь «Главной сцены». Осознав свою неправоту, Анна Седокова отметила, что боль, причиненная людям в прошлом из-за критики окружающих, дает о себе знать даже через годы.

Певица заверила поклонников, что это была ее последняя трехминутная роль, которую она повторила с экрана телевизора. При этом она отдала должное актерскому мастерству Татьяны Дорониной, заявив, что передать образ Нюры, созданный ею в фильме «Три тополя на Плющихе», ставшем классикой отечественного кинематографа, невозможно.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:16

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