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Ефим Шифрин считает свою квартиру убежищем

Знаменитый юморист Ефим Шифрин стал гостем программы «Пусть говорят», где показал весьма скромную и небольшую квартиру в столице. Артист рассказал, что больше относится к своему жилищу, как к убежищу.
Ефим Шифрин считает свою квартиру убежищем

Ефим Шифрин, являясь довольно успешным и востребованным в современном шоу-бизнесе, живет скромно и не хвастается роскошью. Апартаменты звезды телевидения находятся в одном из элитных домов Котельнической набережной. Здесь когда-то жили Марина Ладынина, Людмила Зыкина, Клара Лучко, Фаина Раневская. Демонстрируя свою квартиру, артист признался, что не менял мебель в ней годами и привык считать ее убежищем. 63-летний юморист редко бывает дома, поэтому техника и мебель покрываются пылью. Артист одинок, так что наводить порядок некому.
Ефим Шифрин считает свою квартиру убежищем

Большинство поклонников знаменитости давно интересует вопрос, почему Ефим Шифрин за столько лет не обзавелся семьей и доволен ли тем, что у него сейчас есть. Артист на расспросы подобного рода не очень хорошо реагирует, но откровенно признается, что счастлив и его все устраивает.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:45

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