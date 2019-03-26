Ефим Шифрин считает свою квартиру убежищем





Ефим Шифрин, являясь довольно успешным и востребованным в современном шоу-бизнесе, живет скромно и не хвастается роскошью. Апартаменты звезды телевидения находятся в одном из элитных домов Котельнической набережной. Здесь когда-то жили Марина Ладынина, Людмила Зыкина, Клара Лучко, Фаина Раневская. Демонстрируя свою квартиру, артист признался, что не менял мебель в ней годами и привык считать ее убежищем. 63-летний юморист редко бывает дома, поэтому техника и мебель покрываются пылью. Артист одинок, так что наводить порядок некому.Большинство поклонников знаменитости давно интересует вопрос, почему Ефим Шифрин за столько лет не обзавелся семьей и доволен ли тем, что у него сейчас есть. Артист на расспросы подобного рода не очень хорошо реагирует, но откровенно признается, что счастлив и его все устраивает.