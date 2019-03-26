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Анна Курникова в платье с глубоким декольте «зажгла» в танце

Анна Курникова, родившая в 2017 году двойню, находится в отличной физической форме, что подтверждает видео, появившееся в ее Instagram-профиле. Российская теннисистка, облаченная в красное платье с внушительным декольте, порадовала поклонников зажигательным танцем.
Анна Курникова в платье с глубоким декольте «зажгла» в танце

Яркая блондинка, широко улыбаясь, выполнила перед камерой одно движение, но на ролике оно часто повторяется в быстром ритме. Это создает иллюзию веселого танца. Поклонники обратили внимание на декольте наряда Курниковой, достигающего линии талии. Фолловеров восхитила прекрасная фигура звезды и ее девичий задор.
Анна Курникова в платье с глубоким декольте «зажгла» в танце

В 2003 году знаменитость завершила спортивную карьеру после серьезной травмы. Курникова прославилась победой на соревнованиях Большого шлема, где она выступала в паре с коллегой из Швеции Мартиной Хингис. Дуэт спортсменок называли самым красивым в профессиональном теннисе. Несмотря на уход из спорта и заботу о детях, рожденных в отношениях с Энрике Иглесиасом, 37-летняя звезда поддерживает себя в форме и выглядит, как юная девушка.



 
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Спорт
Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:00

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