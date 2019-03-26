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Рианна «лайкнула» видео с предсказанием журналистки о её свадьбе и детях

Американской певице Рианне понравилось «предсказание» сотрудницы издания «E! News» Морган Стюарт, записанное на видео и опубликованное в Instagram, о скорой свадьбе знаменитости с миллиардером Хасаном Джамилем и рождении детей. Просмотрев публикацию журналистки, артистка её «лайкнула».
Рианна «лайкнула» видео с предсказанием журналистки о её свадьбе и детях

На кадрах Морган Стюарт размышляет о том, достойна ли Рианна стать женой состоятельного мужчины с миллиардом долларов, и приходит к положительному ответу. Корреспондент выразила уверенность: исполнительница и её избранник всё же узаконят свои отношения, несмотря на то, что пара уже однажды расходилась. Также журналистка «предсказала» следующее: не менее чем через два года после свадьбы певица будет готова к рождению ребёнка.

Лайк, поставленный исполнительницей к этому видео, вызвал бурю теорий у фанатов селебрити насчёт её личной жизни, которая всё же держится в секрете. Поклонников порадовало то, что 31-летняя звезда, наконец-то, «повзрослела» и готова к созданию семьи.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:46

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