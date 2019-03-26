Жениха звезды «Дом-2» Лизы Полыгаловой заподозрили в обмане поклонницы на 20 тысяч рублей
Жениха звезды "Дома-2" Елизаветы Полыгаловой Масиса Овсепяна заподозрили в обмане. Одна из подписчиц молодого бизнесмена в Instagram собралась подать в полицию на своего кумира.
Как сообщает StarHit, в редакцию обратилась девушка с сообщением о мошенничестве со стороны Масиса Овсепяна. По словам пострадавшей, она увидела в его блоге в социальной сети призыв принять участие в марафоне по ставкам, где помогают якобы получить со своих инвестиций большие проценты.
Посчитав, что жених звезды "Дома-2" Елизаветы Полыгаловой заработал свое состояние именно таким способом, поклонница тут же перешла на сервис и вложила деньги в размере 20 тысяч рублей. Затем пострадавшая еще раз проверила данные и нашла отзывы довольных фанатов Овсепяна.
Спустя три дня прибыли фанатка не получила, однако увидела в комментариях к постам бизнесмена заявления об обмане. Теперь девушка намерена вместе с другими подать на Масиса Овсепяна заявление в полицию.
Как сообщает StarHit, в редакцию обратилась девушка с сообщением о мошенничестве со стороны Масиса Овсепяна. По словам пострадавшей, она увидела в его блоге в социальной сети призыв принять участие в марафоне по ставкам, где помогают якобы получить со своих инвестиций большие проценты.
Посчитав, что жених звезды "Дома-2" Елизаветы Полыгаловой заработал свое состояние именно таким способом, поклонница тут же перешла на сервис и вложила деньги в размере 20 тысяч рублей. Затем пострадавшая еще раз проверила данные и нашла отзывы довольных фанатов Овсепяна.
Спустя три дня прибыли фанатка не получила, однако увидела в комментариях к постам бизнесмена заявления об обмане. Теперь девушка намерена вместе с другими подать на Масиса Овсепяна заявление в полицию.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 20:03