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«Не оттолкнул, а спас девочку»: Представитель Валерия Леонтьева Татьяна Федоткина прокомментировала инцидент с охранником певца

После скандала на юбилейном концерте Валерия Леонтьева в Санкт-Петербурге журналисты связались с его представителем Татьяной Федоткиной и попросили прокомментировать эпизод с охранником, якобы «отшвырнувшм» от артиста девочку с букетом цветов. Пресс-секретарь знаменитости отметила, телохранитель действовал по инструкции и не оттолкнул девочку, а спас ее.
«Не оттолкнул, а спас девочку»: Представитель Валерия Леонтьева Татьяна Федоткина прокомментировала инцидент с охранником певца

Общественность взбунтовалась и стала высказывать в адрес Леонтьева обвинения и упреки после обнародования в Сети видео инцидента с охранником и юной зрительницей. Многим не понравилось, как следовавший за артистом по пятам секьюрити резко вырывал из рук людей в зале букеты. Как отметила представитель легендарного исполнителя, певец не мог отвлекаться на цветы и прерывать номер, а фанаты смогли бы уже после шоу поблагодарить артиста за выступление. Касательно скандального ролика в Сети, Федоткина заявила, что он обрезан и не показывает ситуацию, произошедшую в зале, полностью.
«Не оттолкнул, а спас девочку»: Представитель Валерия Леонтьева Татьяна Федоткина прокомментировала инцидент с охранником певца

В пресс-службе Леонтьева имеется полное видео, где можно заметить, как охранник не «отшвыривает» школьницу от артиста, а усаживает на место. Согласно правилам театра, ребенок не может без сопровождения взрослых находиться в зале. К Леонтьеву, когда он следует по проходу во время номера, подбегает много людей, и для девочки это могло быть опасно. Телохранитель посадил юную поклонницу артиста в кресло, объяснив, что она сможет подойти к кумиру позже. По словам Федоткиной, представители звезды разбираются в инциденте, а охранник собирается судиться со СМИ за клевету и готовит иск на 2 млн рублей за удар по его репутации. Пресс-секретарь певца отметила, жалобы от девочки и от ее родителей не поступали.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:15

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