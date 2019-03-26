Ольга Бузова сообщила об открытии собственного оператора сотовой связи
Известная певица, дизайнер и ведущая Ольга Бузова сообщила об открытии собственного оператора сотовой связи. Знаменитость пока только заинтриговала поклонников, но раскрывать название не стала, сказав, что его они узнают, когда придёт время.
Ольга Бузова часто жалуется на напряжённый график работы, а также отсутствие свободного времени. Несмотря на это ведущая скандального «Дома-2» нашла силы и возможности для нового проекта — звезда сообщила об открытии собственного оператора сотовой связи. Название она пока не оглашала, но, как передаёт портал «Life», свою работу сеть начнёт уже с 1 апреля.
Поклонники уже успели предположить, что Ольга Бузова могла воспользоваться возможностями мобильного оператора Tele2, который позволяет практически каждому желающему принять участие в развитии подобных проектов.
Ольга Бузова часто жалуется на напряжённый график работы, а также отсутствие свободного времени. Несмотря на это ведущая скандального «Дома-2» нашла силы и возможности для нового проекта — звезда сообщила об открытии собственного оператора сотовой связи. Название она пока не оглашала, но, как передаёт портал «Life», свою работу сеть начнёт уже с 1 апреля.
Поклонники уже успели предположить, что Ольга Бузова могла воспользоваться возможностями мобильного оператора Tele2, который позволяет практически каждому желающему принять участие в развитии подобных проектов.