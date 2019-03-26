Ольга Бузова сообщила об открытии собственного оператора сотовой связи





Ольга Бузова часто жалуется на напряжённый график работы, а также отсутствие свободного времени. Несмотря на это ведущая скандального «Дома-2» нашла силы и возможности для нового проекта — звезда сообщила об открытии собственного оператора сотовой связи. Название она пока не оглашала, но, как передаёт портал «Life», свою работу сеть начнёт уже с 1 апреля.Поклонники уже успели предположить, что Ольга Бузова могла воспользоваться возможностями мобильного оператора Tele2, который позволяет практически каждому желающему принять участие в развитии подобных проектов.