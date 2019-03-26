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Елена Малышева назвала три продукта, необходимые для хорошего зрения

Елена Малышева перечислила три продукта, которые необходимы для хорошего зрения человека. Телеведущая отметила, что для того, чтобы поход к офтальмологу не стал разочарованием, в свой рацион необходимо включить красный перец, льняное масло и шпинат.

Елена Малышева назвала три продукта, необходимые для хорошего зрения


По словам телевизионного эксперта, в таком продукте как красный перец содержится достаточное количество суточной нормы витамина А. Его производная, которая называется родопсин, способна преобразовывать свет в сигналы, формирующие зрение. Этот овощ можно есть в различных салатах, а также вместе с квашеной капустой и гарнирами. Кроме этого Елена Малышева напомнила о таком любимом многими блюде, как фаршированные перцы.
Елена Малышева назвала три продукта, необходимые для хорошего зрения

В льняном масле содержится Омега-3, представляющая собой жирные кислоты. Именно благодаря им в сетчатке глаза в центральной артерии не образовываются атеросклеротические бляшки. Также употребление льняного масла обогащает человека витамином Д, влияющим на иммунную систему и крепкие кости.

Как отметила Елена Малышева, для остроты зрения необходимо употреблять также шпинат. В нем содержится суточная норма зеаксантина и лютеина, которые оказывают воздействие на увеличение оптической плотности макулы сетчатки глаза. Телеведущая советует готовить пасту с соусом шпината, так как перед этим блюдом не устоят даже те, кто не любит эту зелень.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:38

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