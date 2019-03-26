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«Все началось с постели»: Евгений Цыганов и Александра Ребенок рассказали о совместной работе

Александра Ребенок после родов приступила к работе в мистическом сериале «Мертвое озеро» Романа Прыгунова. Партнером по фильму актрисы стал Евгений Цыганов, исполняющий роль столичного следователя. Знаменитости шутят, что их знакомство началось с «постели».
«Все началось с постели»: Евгений Цыганов и Александра Ребенок рассказали о совместной работе

Откровенный эпизод, снимавшийся в первый день, стал для партнеров по картине настоящим «боевым крещением». Актриса робела и нервничала на площадке, но поддержка коллеги помогла ей настроиться. Ребенок тепло относится к Цыганову и считает его фантастическим талантом, рядом с которым «невозможно плохо играть». После непростых «постельных» сцен знаменитости почувствовали, что сработались, и дальше все пошло очень хорошо.
«Все началось с постели»: Евгений Цыганов и Александра Ребенок рассказали о совместной работе

Цыганов восхищается работой коллеги по «Мертвому озеру», где она получила первую после родов роль. Отмечая 15 марта 40-летний юбилей, актер посвятил Ребенок песню «Потная» на импровизированном концерте своей группы.

Как отмечают создатели проекта, слишком откровенный эпизод соответствует стилистике нуара, наблюдающейся по всему сюжету фильма с рейтингом 18+. Главный герой попадает под чары сексуальной сотрудницы местного отеля. Роковая красавица соблазняет следователя и они предаются неудержимой страсти. На телевидении постельные сцены пришлось бы вырезать, а формат THT-Premier позволяет демонстрировать все грани сюжетной линии.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:14

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